Anderlecht U21, foto di Balotelli e Cassano come monito: "Non sei così"

I retroscena svelati da Massimo Sarcì, allenatore trasferitosi in Belgio nel 2006 per crescere giovani talenti.

Romelu Lukaku sta continuando a trascinare l'Inter a suon di gol. Gli ultimi due li ha rifilati al Bologna nel successo per 2-1 ottenuto dai nerazzurri al fotofinish nell'undicesima giornata di Serie A. Il belga, arrivato in estate dal Manchester United per 65 milioni di euro più 10 di bonus, è ora a quota 9 gol in 13 presenze stagionali.

Chi non è sorpreso dal rendimento del 26enne di Antwerpen è Massimo Sarcì, allenatore volato in Belgio nel 2006 per scovare i campioni di domani. Sarcì ha visto crescere Lukaku nel settore giovanile dell'Anderlecht e ai microfoni di Gianluca Di Marzio ha svelato alcuni aneddoti legati a Neerpede, il centro sportivo dove il club belga allena giovani talenti:

Nello spogliatoio dell'Under 21 c'è una foto di Cassano e una di Balotelli. C'è una X sopra e una scritta eloquente che recita: "Tu non sei così"

Poi su Lukaku: