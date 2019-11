WWE SmackDown, 1 novembre 2019

Tommaso Ciampa e The Miz vanno faccia a faccia in un'improvvisata sfida tra NXT e SmackDown Superstars.

Con Bray Wyatt impossibilito ad apparire nella puntata di “Miz TV” in cui era annunciato, Tommaso Ciampa interrompe The Miz e lancia subito una sfida.

WWE Crown Jewel 2019 - Seth Rollins (c) vs "The Fiend" Bray Wyatt

Come da comunicato ufficiale, infatti, a causa di alcuni problemi logistici la maggior parte dei wrestler è stata costretta a restare in Arabia Saudita per un giorno supplementare, di conseguenza la puntata dello show blu in programma al KeyBank Center di Buffalo (New York) è stata per forza di cose modificata e allestita con le superstars che non hanno partecipato al PPV, più alcune che sono riusciti a partire prima degli altri dal Medio Oriente.

"Invasione" del roster giallo nello show blu e The Beast se ne torna a Raw per mettere le cose in chiaro con Rey Mysterio.

