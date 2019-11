Il mondo dello sport piange la prematura scomparsa di Tarania Clarke, stella del calcio femminile. La 20enne giamaicana, soprannominata "Plum Plum", è stata accoltellata nella serata di giovedì da una sua "amica" che è stata subito arrestata. A nulla è servita la disperata corsa in ospedale, per la Clarke non c'è stato nulla da fare. A dare la notizia della sua morte è stata la Federcalcio giamaicana.

Classe 1999, giovedì Tarania Clarke si trovava ad Half-Way Tree, St Andrew, quando sarebbe stata ferita mortalmente in seguito a una lite telefonica. La giovane ragazza giamaicana giocava da capitano con il Waterhouse Football Club, squadra che ha sede a Kingston, ed era un pilastro della sua Nazionale. A breve - racconta Sky Sport - si sarebbe trasferita negli Stati Uniti per uno stage che le avrebbe permesso di migliorare ancora le sue abilità calcistiche.

Tantissimi i messaggi di cordoglio destinati alla famiglia, a cominciare da quello della Federcalcio giamaicana pubblicato su Twitter. Così Elaine Walker-Brown, presidente del Comitato calcistico femminile della Federazione giamaicana:

The JFF mourns the loss of Tarania Clarke who was injured and sadly passed away last night having succumbed to her injuries.#ReggaeGirlz Tarania ‘Plum Plum’ Clarke, Captain of Waterhouse FC, scored on debut for the Senior Reggae Girlz on September 30 in the 12-1 win over Cuba. pic.twitter.com/uA8EbiBFXh