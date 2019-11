Nel primo tempo altro episodio con protagonista il difensore olandese che tocca di braccio su corner: niente rigore dopo il check VAR.

di Redazione Fox Sports - 02/11/2019 22:47 | aggiornato 02/11/2019 22:55

Altro episodio arbitrale discusso in una partita di Serie A e ancora una volta il protagonista è Matthijs De Ligt: il difensore della Juventus, al 12esimo minuto del derby in casa del Torino, ha toccato il pallone col braccio in area di rigore.

Su una lunga rimessa di Rincon, l'olandese ha toccato il pallone col braccio destro per poi spazzarlo. L'arbitro Doveri non ha dato il calcio di rigore neanche dopo il check fatto con il VAR per qualche secondo.

De Ligt sarà poi protagonista con la rete che ha deciso Torino-Juventus, ma sicuramente si parlerà ancora di questo episodio con le moviole di questi giorni che lo vivisezioneranno a dovere come spesso successo in questi giorni. L'olandese ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita.