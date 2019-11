Oggi abbiamo fatto una grande prestazione. Vorrei sapere come mai a Lecce hanno dato il rigore su De Ligt e a noi no: mi dispiace sentirne parlare in maniera diversa. Se giocheremo ancora così miglioreremo e basta.

Dopo la partita ai microfoni di DAZN sono arrivate le parole del direttore generale Comi per commentare prestazione fatta dal suo Torino contro una squadra sicuramente superiore a livello tecnico. Non risparmiando un commento all'episodio di De Ligt.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK