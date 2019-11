Io non alleno gli Allievi, è intollerabile anche perché c'erano 4 tiratori possibili. Non c'è stato buon senso nel risolvere questa situazione.

Il serbo non si è neanche seduto in panchina andando subito negli spogliatoi ma questo episodio (in una partita poi terminata 1-1 dopo il pareggio di Zigoni all'87esimo minuto) avrà sicuramente delle conseguenze come confermato dalle voci del club bianconero dopo il fischio finale.

L'undicesima giornata del campionato di Serie B sarà ricordata a lungo per quello che è successo durante Ascoli-Venezia: al 70esimo minuto circa viene assegnato un calcio di rigore ai padroni di casa e fra Nikola Ninkovic e Alessio Da Cruz si accende una discussione su chi fosse il prescelto per tirare il penalty .

