Altri 3 punti sofferti ma estremamente importanti per la Juventus dopo quelli portati a casa contro il Genoa nel turno infrasettimanale: la Vecchia Signora ha vinto il derby con il Torino di misura grazie alla rete messa a segno nel secondo tempo da De Ligt.

Successo pesante per i bianconeri che sorpassano ancora una volta l'Inter, vittorioso nel pomeriggio contro il Bologna. E lo sa anche Maurizio Sarri, che nel post partita ha parlato ai microfoni di DAZN della prestazione della Juventus.

La squadra stasera mi è piaciuta, era una partita difficile: il Toro era determinatissimo e dovevamo controllare la loro aggressività prendendo possesso dell'incontro e chiuderlo. Ci siamo riusciti, oggi era difficile essere belli in queste condizioni e con questo avversario. Abbiamo reagito anche con armi non nostre ed è positivo. I cambi? Ramsey e Higuain non avevano i 90 minuti nelle gambe ma con la partita meno intensa hanno fatto la differenza. La classifica non conta, non facciamo calcoli. De Ligt viene da un campionato diverso ed è normale che debba apprendere, ma anche stasera ha fatto bene dopo qualche difficoltà iniziale. All'inizio oggi non mi era piaciuto.