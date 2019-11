La sconfitta nel derby brucia sempre ma il Torino può essere fiero di quanto fatto nella sfida contro la Juventus, come spiegato perfettamente dall'allenatore granata Walter Mazzarri dopo il fischio finale.

Il tecnico del Torino ha parlato ai microfoni di Sky Sport dimostrandosi orgoglioso di quanto fatto dalla sua formazione in campo ma anche molto, molto arrabbiato per l'episodio del tocco di braccio di De Ligt.

Sono molto arrabbiato perché abbiamo perso non meritando di perdere ma dobbiamo interpretare tutte le prossime gare come fatto stasera. Sono orgoglioso della prestazione dei ragazzi, gliel'ho detto. Mi brucia per la distrazione sull'angolo, di altro non voglio parlare. Il fallo di mano di De Ligt? Preferirei non parlarne.