L'Inter dice no al Barcellona: Lautaro Martinez non si tocca

L'Inter dice no al Barcellona: Lautaro Martinez non si tocca

È Zaniolo a sbloccare il risultato nel primo tempo con un gran sinistro mentre il Napoli è tenuto in gara da Meret che para un rigore su Kolarov. Altro penalty però per la Roma nella ripresa con Veretout che raddoppia: a nulla serve la rete di Milik, finisce 2-1.

Roma-Napoli è stato il match che ha aperto l'undicesima giornata di Serie A . La gara dell'Olimpico ha visto contro due squadre dai momenti diversi. In crescita la formazione allenata da Fonseca, che nell'ultimo turno ha vinto a Udine pur con un uomo in meno, superando la squadra di Tudor 4-0. Il Napoli, invece, è reduce dal pareggio con polemiche contro l'Atalanta, 2-2 al San Paolo.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK