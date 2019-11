Il direttore di gara aveva fatto mandare un messaggio dallo speaker dello Stadio Olimpico poco dopo l'ora di gioco per avvertire che avrebbe fermato il match ma non è passato molto tempo da quel momento, quando c'è stato uno stop di qualche minuto. La situazione è stata riportata alla calma anche da Dzeko che ha esortato i suoi tifosi ad applaudire e a smetterla con cori discriminatori contro Napoli .

Nel secondo tempo della partita fra Roma e Napoli , l'incontro è stato fermato dall'arbitro Rocchi per via di alcuni cori di discriminazione territoriale rivolti alla città campana e ai suoi abitanti circa al 68esimo minuto.

