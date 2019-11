Il tecnico azzurro non potrà essere in panchina nella partita di questa sera in Serie A contro la Roma.

di Redazione Fox Sports - 02/11/2019 12:49 | aggiornato 02/11/2019 13:03

Non è stato accolto il ricorso d'urgenza del Napoli per avere Carlo Ancelotti in panchina nella partita di Serie A di questa sera contro la Roma allo Stadio Olimpico. Niente da fare per il tecnico degli azzurri, squalificato per via dell'espulsione rimediata nel finale di partita controverso tra Napoli e Atalanta.

Ancelotti era stato espulso dall'arbitro Giacomelli dopo essere entrato in campo a seguito del mancato calcio di rigore assegnato per il contatto tra Llorente e Kjaer, cui era seguito poi il gol del pareggio di Ilicic che era valso il 2-2 finale.

Serie A, respinto il ricorso del Napoli per Ancelotti

Questa mattina Carlo Ancelotti si è recato in via Campania (a Roma) per farsi ascoltare dalla Corte Sportiva d'Appello Nazionale, un'audizione di circa un quarto d'ora che non è stata sufficiente per convincere a modificare il verdetto del Giudice Sportivo.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, composta da Avv. Lorenza Attolico (Presidente) Avv. Maurizio Borgo (Componente relatore) Avv. Massimiliano Atelli (Componente), Dott. Carlo Bravi (Rappresentante A.I.A.) ha pronunciato nella riunione fissata il 2 novembre 2019 a seguito del reclamo n. 90 promosso dalla società S.S.C. NAPOLI in data 1.11.2019 [...] respinge il reclamo n. 90, proposto dalla società S.S.C. Napoli avverso la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara inflitta al sig. Ancelotti Carlo seguito gara Napoli/Atalanta del 29.10.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 74 del 31.10.2019).

Il ricorso del Napoli è stato così respinto e in panchina contro la Roma in Serie A ci sarà quindi suo figlio Davide.