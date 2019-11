L'esterno parte dal primo minuto al posto dell'infortunato Asamoah, Bastoni sostituisce Godin. Nei rossoblu Palacio centravanti.

02/11/2019

Solo quattro giorni dopo la difficile ma importante vittoria trovata sul campo del Brescia, l'Inter scende nuovamente in campo in trasferta al Dall'Ara contro il Bologna nell'anticipo delle 18:00 dell'undicesima giornata del campionato di Serie A.

Qualche cambio nella formazione titolare schierata da Antonio Conte in vista soprattutto della fondamentale sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund in programma martedì sera: non c'è l'acciaccato Asamoah per un problema al ginocchio, al suo posto ci sarà una chance dal primo minuto per Lazaro. In difesa Bastoni darà respiro a Godin mentre la coppia offensiva composta da Lautaro e Lukaku viene confermata.

Problemi di infortuni anche per Mihajlovic che nel ruolo di centravanti ha solamente Palacio in buoni condizioni (ancora fuori Destro e Santander ha qualche fastidio e andrà solamente in panchina). Dietro l'ex della partita ci sarà il tridente di trequartisti composto da Orsolini, Soriano e Sansone, a centrocampo c'è Svanberg e non il recuperato Medel rientrato dopo l'assenza dovuta all'infortunio arrivato con la maglia della Nazionale cilena durante la sosta.

Bologna-Inter, Conte conferma la coppia Martinez-Lukaku

Serie A, le formazioni ufficiali di Bologna-Inter

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Lazaro, Gagliardini, Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro, Lukaku.