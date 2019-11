Soriano porta in vantaggio i padroni di casa nella ripresa ma Lukaku la ribalta segnando prima l'1-1 e poi il rigore della vittoria nel recupero.

di Redazione Fox Sports - 02/11/2019 22:56 | aggiornato 03/11/2019 00:01

Bologna-Inter è stata la seconda gara dell'undicesima giornata di Serie A andata in scena al Dall'Ara di Bologna. I ragazzi di Mihajlovic sono scesi in campo dopo la sconfitta di Cagliari nel turno infrasettimanale. Una vittoria, invece, per i nerazzurri: la squadra di Conte ha superato 2-1 il Brescia in casa delle rondinelle.

La partita è equilibrata nel primo tempo e si sblocca solo nella ripresa grazie a un tiro di Soriano deviato da De Vrij. Ci pensa però Lukaku a ribaltare tutto segnando prima il gol del pareggio e poi trasformando il rigore decisivo nei minuti di recupero: finisce 2-1.

Il Bologna aprirà il prossimo turno col match in casa del Sassuolo in programma venerdì 8 novembre alle 20.45. L'Inter giocherà invece in casa sabato alle 18, dove arriverà il Verona.