Dopo l'incidente l'indonesiano era stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Kuala Lumpur.

di Redazione Fox Sports - 02/11/2019 12:12 | aggiornato 02/11/2019 12:26

Tragedia al Sepang International Circuit, durante la prova malese della Idemitsu Asia Talent Cup in programma in occasione del MotoGP in Malesia. Il pilota Afridza Munandar è rimasto coinvolto in una caduta alla curva 10 nel corso del primo giro ed ha perso la vita. Il 20enne indonesiano è stato subito soccorso dai medici del circuito e trasferito d'urgenza in elicottero all'ospedale di Kuala Lumpur.

Ogni tentativo si è rivelato però vano, perché nonostante gli sforzi del personale sanitario il ragazzo è deceduto poco dopo l'incidente.

Fino a questo momento Munandar era stato tra i migliori della IATC 2019, dove aveva conquistato due vittorie, due secondi e due terzi posti. La notizia è stata diffusa dalla MotoGP, insieme alle condoglianze di FIM, Dorna Sports e tutto il personale coinvolto nella Idemitsu Asia Talent Cup: