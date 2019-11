Il capitano dei partenopei parla dopo la sconfitta dell'Olimpico: "Oggi non siamo stati convinti. Il rigore? Giusto, ma mercoledì la tecnologia non ha funzionato".

1 condivisione

di Redazione Fox Sports - 02/11/2019 18:26 | aggiornato 02/11/2019 18:30

Il Napoli è ufficialmente in crisi: la squadra allenata da Ancelotti ha vinto solamente una delle ultime 5 partite giocate in campionato (quella casalinga contro il Verona) e il 2-1 subito in casa della Roma l'ha portata momentaneamente al settimo posto in classifica con un turno intero da giocare.

I partenopei oggi sono andati a intermittenza e i giallorossi hanno meritato la vittoria, nonostante i due pali colpiti dagli ospiti nel primo tempo. Di questo e del momento generale della sua formazione ha parlato il capitano Lorenzo Insigne.

Il fantasista del Napoli non ha voluto accampare scuse per la terza sconfitta in questo inizio di campionato ma ha voluto anche commentare l'uso della VAR fatto in partita tornando sulla discussa sfida del turno infrasettimanale contro l'Atalanta.

Insigne ha protestato dopo la fine di Roma-Napoli

Ai microfoni di Sky Sport, Insigne ha detto la sua sul brutto momento che i ragazzi di Ancelotti stanno passando e si è auspicata una reazione immediata del Napoli in vista della partita di Champions League col Salisburgo.