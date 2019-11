Il senegalese è stato criticato da Pep dopo la vittoria dei Reds contro l'Aston Villa: "A volte segna grandi gol ma si butta".

di Redazione Fox Sports - 02/11/2019 22:00 | aggiornato 02/11/2019 22:04

Il big match della dodicesima giornata di Premier League sarà probabilmente già decisivo per le sorti del campionato, con i campioni in carica del Manchester Cit che arriveranno ad Anfield per sfidare il Liverpool attualmente capolista e imbattuta in campionato. A scaldare gli animi una settimana prima ci ha pensato Pep Guardiola.

L'allenatore dei Citizens ha trovato una vittoria insperata e in rimonta contro il Southampton per 2-1, esattamente lo stesso risultato con cui i rivali di Klopp hanno sconfitto l'Aston Villa in trasferta grazie a una rete segnata da Mané al 94esimo minuto.

È stato proprio il senegalese l'obiettivo delle critiche di Guardiola, che nella conferenza stampa dopo la partita ha commentato la nuova vittoria arrivata in extremis per il Liverpool non risparmiando una frecciata all'attaccante agli ordini di Klopp.

Mané e Chamberlein festeggiano in Liverpool-Aston Villa

Guardiola attacca Mané: "A volte si tuffa..."

Parlando di Mané, Guardiola si è lasciato andare un commento velenoso nei confronti del numero 10 del Liverpool che in queste prime partite di Premier League ha già segnato 6 gol (a cui vanno aggiunte le due reti in Champions).