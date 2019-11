In Moto 2 Alex Marquez parte in prima posizione e prova a conquistare il titolo di categoria.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 02/11/2019 09:10 | aggiornato 02/11/2019 09:15

Se la prende Fabio Quartararo la prima posizione in griglia sul circuito di Sepang. Si tratta per lui dell'ottava pole della carriera, la quinta stagionale. Ci sarà il francese della Yamaha targata Petronas in prima fila in questa penultima prova stagionale del Mondiale MotoGP in Malesia, grazie al suo tempo di 1'58"303. Dietro di lui Maverick Vinales e Franco Morbidelli a completare un trio tutto Yamaha.

Sesto Valentino Rossi, ottavo Danilo Petrucci e decimo Andrea Dovizioso che precede Marc Marquez. La qualifica del campione del Mondo MotoGP è stata compromessa da una caduta: nel tentativo di seguire Fabio Quartararo, il pilota spagnolo della Honda nell'approccio di curva 2 ha perso il controllo della sua moto ed è caduto sull'asfalto, facendosi male al ginocchio e al braccio destro.

Sepang, le qualifiche Moto GP , Moto 2 e Moto 3

Per quanto riguarda la Moto 2, invece, suo fratello Alex Marquez si è piazzato in pole position e potrà tentare di conquistare così il titolo di categoria. Per lui è la quinta pole position della stagione, grazie al giro migliore di 2:05.244 che gli ha permesso di piazzarsi davanti a Tetsuta Nagashima (ONEXOX TKKR SAG Team) e soprattutto a uno dei suoi principali rivali nella corsa per il titolo, Brad Binder (Red Bull KTM Ajo). Tra gli italiani ha registrato il risultato migliore Luca Marini (SKY Racing Team VR46), che partirà dalla decima posizione davanti a Fabio Di Giannantonio.

In Moto 3 è infine Marcos Ramirez a registrare il miglior tempo (2:11.758), prendendosi il primo posto sulla griglia di partenza (secondo consecutivo dopo quello di Phillip Island). Il neo campione del Mondo Lorenzo Dalla Porta partirà invece dalla settima posizione. Secondo tempo per il giapponese Tatsuki Suzuki (SIC58 Squadra Corse), a cui sfugge la pole per soli + 0.127 centesimi di secondo. Chiude la prima fila John Mcphee (Petronas Sprinta Racing) + 0.232.