L'esterno offensivo spagnolo, in gol nella sfida contro la SPAL, non ci sarà all'Olimpico per un infurtunio.

di Redazione Fox Sports - 02/11/2019 21:29 | aggiornato 02/11/2019 21:34

Una defezione che sa quasi di beffa per Stefano Pioli: in vista del posticipo domenicale dell'undicesima giornata di campionato, il suo Milan dovrà infatti fare a meno di Suso dopo che lo spagnolo aveva firmato la prima vittoria con il nuovo allenatore in partita.

Lo rivela Sky Sport, che spiega il motivo per cui l'ex giocatore del Liverpool non è stato incluso nell'elenco dei convocati per la partita dell'Olimpico. Il club rossonero non ha dato indicazioni, ma il motivo della sua esclusione riguarda le sue condizioni fisiche.

Suso ha infatti accusato un problema muscolare in queste ore, infortunio che non lo renderà disponibile per Milan-Lazio. Un problema in più per Pioli dopo che il suo numero 8 aveva segnato la rete decisiva per il successo dei rossoneri contro la SPAL durante il turno infrasettimanale.

Milan-Lazio, Suso non ci sarà: problema muscolare

Al momento l'entità dell'infortunio di Suso non è ancora nota, come la durata della sua indisponibilità. Quel che è sicuro è che il Milan non potrà schierarlo contro la Lazio e che i tifosi, dopo averlo aspramente criticato in queste ultime settimane, potrebbero rimpiangerlo nella sfida dello Stadio Olimpico. Al suo posto potrebbe essere schierato Castillejo con Calhanoglu e Piatek nel tridente offensivo.