di Redazione Fox Sports - 02/11/2019 10:14 | aggiornato 02/11/2019 10:19

Pesantissima accusa di Dolores Aveiro, madre di Cristiano Ronaldo, a margine di un evento a Madeira. La mamma del campione portoghese - come riportato da Abola - ha infatti sparato a zero contro le istituzioni calcistiche per via delle poche (almeno a suo modo di vedere) edizioni del Pallone d'Oro vinte da suo figlio.

Al momento sono 5 i trofei individuali assegnati al giocatore della Juventus, lo stesso numero di quelli che sono stati consegnati a Messi. A suo giudizio, però, CR7 sarebbe costantemente penalizzato nel momento in cui arriva il momento di assegnare il riconoscimento.

Cristiano Ronaldo, la mamma accusa: senza mafia più Palloni d'Oro

Ecco le parole della madre di Cristiano Ronaldo: