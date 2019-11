Gli uomini di Zidane dominano una partita ostica e non riescono a centrare i 3 punti utili per la prima posizione in campionato. Polemiche arbitrali per un rigore non concesso.

0 condivisioni

di Francesco Maria Bizzarri - 02/11/2019 23:07 | aggiornato 02/11/2019 23:12

Forse è proprio nelle partite decisive che il Real Madrid non è più il vero Real Madrid. Contro il Betis Siviglia domina il campo, ma non segna. 0-0 al Bernabeu e niente primo posto in solitaria in Liga. Eppure dopo la sconfitta del Barcellona e il pareggio dell’Atletico Madrid la strada sembrava spianata. Niente da fare, Zidane stecca.

Polemiche per un rigore non concesso nel finale su un tocco di mano di Feddal: arbitro e VAR lasciano correre tra i fischi dei tifosi blancos e le proteste dei giocatori in campo.

Il Betis Siviglia fa l’impresa. Una squadra in crisi ora ritrova il sorriso dopo una vittoria e un pareggio nelle ultime due partite. Chi avrà dei rimpianti è il Real Madrid. Ora è in testa al campionato insieme al Barcellona. Niente passo in avanti.

Liga, Real Madrid-Betis: blancos fermi sullo 0-0

Liga, Real Madrid-Betis Siviglia: la cronaca del match

Sono affamati i blancos. C’è l’occasione di volare in testa alla Liga, ma dall’altra parte gli uomini di Rubi sono a caccia di punti salvezza. Al 10’ ecco il gol di Hazard, ma la festa al Bernabeu è subito stoppata: fuorigioco chiamato dal VAR. Si gioca ad una metà campo, eppure il Betis in fase di ripartenza è sempre pericoloso. La partita diventa spinosa quando alla mezz’ora il risultato è ancora 0-0. Fekir ci prova, sul finale di primo tempo anche Moron fa lo stesso: serve un super Courtois per disinnescare il suo tiro: angolo. Zidane è nervoso: un buon possesso palla e una manovra sempre rivolta in avanti servono a poco.

117 Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-70

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-71

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-72

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-73

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-74

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-75

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-76

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-77

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-78

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-79

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-80

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-81

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-82

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-83

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-84

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-85

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-86

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-87

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-88

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-89

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-90

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-91

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-92

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-93

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-94

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-95

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-96

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-97

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-98

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-99

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-100

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-101

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-102

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-103

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-104

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-105

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-106

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-107

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-108

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-109

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-110

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-111

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-112

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-113

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-114

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-115

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-116

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-117

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Real Betis - Liga 2019/2020-foto-118

Chiudi 1 di 117

Occasioni sprecate

Il Real Madrid inizia il secondo tempo con il freno a mano tirato. Merito di un Betis sempre ben messo in campo e che continua a difendere alla perfezione. Al 64’ Mendy è lanciato verso Robles, ma il suo tiro tocca clamorosamente l’esterno della rete. Fuori Rodrygo e dentro Vinicius. Il portiere andaluso intanto perde una lente a contatto, in panchina non riescono a sistemare la faccenda. Guantoni di nuovo indossati e via sulla linea di porta. Un episodio che si spera non possa condizionare la sua prestazione.

Negli ultimi minuti c’è il tempo per delle proteste e un tiro del solito Fekir parato da Courtois. In effetti Feddal in scivolata sembra toccare con il braccio su un cross rasoterra di Benzema. Ma per arbitro e VAR non c’è nulla: una decisione che fa discutere. Vinicius nel finale si divora il gol partita, con Robles (e la sua unica lente) che fa il miracolo da due passi. All'ultimo respiro anche Ramos, di tacco, ci prova. Niente da fare. Il pareggio è il risultato finale.