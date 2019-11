Deve scontare ancora due giornate di squalifica per aver spinto l'assistente Passeri al triplice fischio di Fiorentina-Lazio. Ma Franck Ribery ha già chiesto scusa e si è pentito di ciò che ha fatto. E intanto al canale YouTube della Lega Serie A ha rilasciato una lunga intervista in cui ha affrontato diversi argomenti, a cominciare dal suo ruolo:

Sul campionato italiano:

È una buona lega, ci sono grandi squadre. È tutto completamente diverso rispetto al mio passato, sia per quanto riguarda gli stadi che per i tifosi. Gli italiani hanno una cultura diversa ma amano il calcio. Lavorare è la cosa più importante per me. Ho realizzato il sogno di diventare un calciatore professionista. Mi sono divertito molto e penso solo a giocare rispettando tutti. Quando sono arrivato alla Fiorentina ho perso la preparazione estiva. Mi sono allenato molto da solo

Poi fa un'analisi di alcune partite giocate in stagione:

La partita con il Genoa è stata difficile e non abbiamo giocato bene. Quando sono tornato a Firenze non sono neanche tornato a casa, sono andato al centro sportivo ad allenarmi da solo. Per rilassarmi. La sfida con la Juve invece è sempre speciale. L'atmosfera la trasforma in una partita davvero importante, ed è stato fondamentale non perdere e pareggiare. Il gol con l'Atalanta è stato un gran momento, per me e per la squadra. L'Atalanta non è un piccolo team, i nerazzurri sanno come giocare bene a calcio. Per me è importante vincere, specialmente quando giochi in casa. Devi prendere sempre i tre punti