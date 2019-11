Niente Roma per Jack Rodwell, ora il 28enne è in prova con il Parma

Il 14esimo tribunale civile di San Paolo ha quindi condannato Electronic Arts per le apparizioni nei titoli FIFA Soccer (dal 2004 al 2016 escludendo il 2015) e FIFA Manager (dal 2004 al 2014). Fra i giocatori risarciti, oltre a Neymar , ci sono i nomi di Ronaldo il Fenomeno, Rogerio Ceni e Jorge Valdivia. Mentre 47 giocatori che hanno intentato una causa singola non saranno pagati.

La notizia arriva direttamente da una dichiarazione dell'Unione Atleti Professionisti di San Paolo che ha intentato una causa nei confronti di EA. Il giudizio ha dato ragione al Sindacato e ora Electronic Arts dovrà pagare ben 1535 giocatori per aver usato la loro immagine in giochi come FIFA Soccer e FIFA Manager (precedentemente conosciuto come Football Manager).

Duro colpo per la Electronic Arts, casa produttrice di videogiochi tra cui il famosissimo franchise di FIFA: l'azienda statunitense sarà infatti costretta a risarcire alcuni giocatori per aver utilizzato impropriamente la loro immagine e fra questi c'è anche Neymar.

