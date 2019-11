Niente Roma per Jack Rodwell, ora il 28enne è in prova con il Parma

Come rivelato da The Sun ora l'ex Manchester City è in prova con i ducali per ottenere un contratto in Serie A.

di Redazione Fox Sports - 02/11/2019 13:22 | aggiornato 02/11/2019 13:27

Con la Roma è andata male, alla fine Fonseca ha deciso di puntare su Mancini nel ruolo di centrocampista adattato e non c'è stato bisogno di ricorrere al calciomercato degli svincolati. Per Jack Rodwell, però, non è ancora detto l'ultima parola. Il 28enne inglese potrebbe infatti avere comunque un'opportunità in Serie A, perché come riportato da The Sun l'ex centrocampista del Manchester City sarebbe attualmente in prova con il Parma. A consigliare il giocatore ai ducali sarebbe stato lo stesso ds della Roma, Petrachi, che avrebbe telefonato a Faggiano per parlargli di questo inglese seguito da tempo. Se Jack Rodwell, svincolato dopo l'ultimo campionato disputato con il Blackburn, dovesse convincere D'Aversa, potrebbe essere quindi ingaggiato fino al termine della stagione e rappresentare un colpo di calciomercato. Sfumata una squadra di Serie A, insomma, l'inglese potrebbe trovarne presto un'altra. Dipenderà da come si giocherà la sua occasione nel corso di questo nuovo periodo di prova.