Il Bologna perde contro l'Inter ma poco dopo il fischio finale dà comunque un motivo ai suoi tifosi per sorridere: il sogno di calciomercato che porterebbe a Zlatan Ibrahimovic potrebbe seriamente concretizzarsi.

Ne ha parlato il dirigente rossoblu dalla zona mista dello Stadio Dall'Ara e le sue parole raccolte da TuttoBolognaWeb possono accendere le fantasia di calciomercato dei tifosi: lo svedese potrebbe davvero approdare alla corte di Mihajlovic.

Ibrahimovic vuole venire al Bologna per via del rapporto che ha con Sinisa, non è un sogno impossibile. Si può fare e se accadesse sarebbe per l'affetto che c'è fra di loro, faremo di tutto perché vada in porto.