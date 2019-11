L'attaccante tedesco ha appena rinnovato il proprio contratto con il Lipsia fino al 2023, ma i Reds vogliono pagare la clausola di rescissione da 30 milioni di euro.

di Franco Borghese - 02/11/2019 11:58 | aggiornato 02/11/2019 12:03

Problema posticipato, non del tutto risolto. In Germania, durante l'ultima finestra di calciomercato, si è parlato molto del futuro di Timo Werner. L'attaccante classe 1996 del Lipsia ha voglia di fare il salto di qualità. Vuole giocare per club che gli consentano di competere per qualche titolo. Si è parlato a lungo del Bayern Monaco, che lo aveva già trattato anni fa, ma alla fine Timo ha deciso di restare al Lipsia. La società controllata dalla Red Bull lo aveva messo di fronte a un ultimatum: o avrebbe rinnovato il contratto in scadenza nel 2020, oppure sarebbe rimasto ai margini della rosa per tutta la stagione.

Alla fine si è trovato un compromesso che va bene a tutti: Werner ha infatti prolungato il contratto (nuova scadenza 30 giugno 2023), ma è riuscito a inserire nello stesso una clausola di rescissione relativamente bassa, specie considerando le attuali valutazioni di calciomercato. L'attaccante tedesco può infatti lasciare il Lipsia in cambio di 30 milioni di euro. Dal canto suo Timo, fra campionato e coppe, ha segnato 10 gol in 14 partite. Tutto sommato la sua permanenza a Lipsia ha fatto bene a tutti.

Werner però non ha intenzione di restare effettivamente a Lipsia fino al 2023. Continua a sognare il salto di qualità, e aspetta con ansia le prossime sessioni di calciomercato per riuscire a farlo. In un'intervista rilasciata a Die Welt, Timo ha confermato di riflettere anche su un eventuale futuro all'estero:

Ho pensato a lungo se mi sentissi pronto ad andare al Bayern, ma è un aspetto che ho archiviato in fretta: non sono mica un coniglio se rinnovo con un club ambizioso e forte come il Lipsia. Ho solo 23 anni, ho ancora tempo per andare in un club ancora più forte del Lipsia per giocare a livello ancora più alto. Con un paio di anni di esperienza in più sono più pronto ad andare a un grande club, magari anche all'estero.

L'occasione giusta per Werner può arrivare già in inverno. Stando a quanto riportato da Sport 1 in Germania e confermato da diversi media inglesi, Jurgen Klopp avrebbe individuato nell'attaccante del Lipsia il rinforzo adatto per il Liverpool. Timo è infatti veloce e bravo tecnicamente e potrebbe integrarsi nel migliore dei modi nel modo di giocare dei Reds.

Klopp, inoltre, ha spesso pescato in Bundesliga: da Matip a Shaqiri fino a Firmino e Keita sono tanti i giocatori che hanno un passato nel massimo campionato tedesco. Per questo la trattativa di calciomercato appare non solo verosimile ma anche fattibile. Per il Liverpool, inoltre, pagare la clausola da 30 milioni non sarebbe un problema. Il piano dei Reds sarebbe quello di prendere Werner già a gennaio per anticipare altri club interessati, lasciandolo però in prestito al Lipsia fino a fine stagione. A dimostrazione del fatto che il problema Werner a Lipsia è solo stato posticipato, non risolto.