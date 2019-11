I catalani lo vorrebbero per il dopo Suarez, ma i nerazzurri non lo cedono.

di Redazione Fox Sports - 02/11/2019 08:27 | aggiornato 02/11/2019 08:32

Messi vorrebbe tanto portare Lautaro Martinez a giocare con lui anche al Barcellona, oltre che in Nazionale. Ecco perché il club catalano si è messo in moto sul calciomercato per tentare di esaudire il desiderio del suo uomo simbolo, allacciando i contatti con l'Inter. La società nerazzurra è però stata chiara, non ha alcuna intenzione di cedere El Toro.

In Spagna però non demordono, sulle prime pagine dei media locali Lautaro è individuato come obiettivo numero uno per prendere in futuro il posto di Luis Suarez nel ruolo di centravanti del Barcellona. Per provarci hanno tentato di inserire nell'operazione di calciomercato (ideata già per gennaio) di uno tra due giocatori graditi all'Inter quali sono Rakitic e Vidal.

Calciomercato Inter, no al Barcellona per Lautaro

Marotta avrebbe però subito declinato l'offerta, portando avanti allo stesso tempo - come rivelato da La Gazzetta dello Sport - la proposta di rinnovo di contratto per l'attaccante argentino, attualmente legato all'Inter fino al 2023 e con un ingaggio da 1,5 milioni a stagione.

Attenzione però, all'interno di questo legame è presente anche una clausola rescissoria da 111 milioni di euro valida solo per l'estero ed esercitabile entro il 15 luglio 2020. Se questa non sarà aumentata, per il Barcellona non sarebbe certo un problema investire quella cifra.