Il manager di Zlatan chiede 8 milioni di euro per una stagione e mezza con la maglia rossoblù.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 02/11/2019 10:01 | aggiornato 02/11/2019 10:06

Non è solo un sogno di mezzo autunno... Tra Zlatan Ibrahimovic e il Bologna c'è qualcosa di vero, che va oltre i semplici rumors di calciomercato. La conferma arriva dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, che racconta dei contatti in corso (anche se a fari spenti) tra Walter Sabatini e Mino Raiola.

E si va oltre il normale dialogo, perché l'agente dello svedese a quanto pare avrebbe formulato la richiesta economica per il suo assistito, aprendo di fatto all'eventualità che Ibra possa realmente tornare in Serie A. Servono 8 milioni di euro, da spalmare nell'anno e mezzo di contratto richiesto, per portare Zlatan a vestire clamorosamente la maglia rossoblù degli emiliani.

Calciomercato Bologna, Raiola detta le condizioni per Ibrahimovic

Una bella cifra per 18 mesi, che graverebbe non poco sul bilancio del club di Saputo. Da parte del presidente statunitense c'è però un'apertura, tanto che ne avrebbe parlato anche con gli uomini del marketing per avere una previsione dei possibili introiti che garantirebbe l'acquisto di un campione come Ibrahimovic.

Mihajlovic spera che possano arrivare notizie positive in tal senso, ha già sentito lo svedese e ne ha parlato con il suo presidente, spiegandogli quanto possa essere importante l'acquisto per il Bologna. Non è solo un sogno di calciomercato di mezzo autunno. Forse è qualcosa di più.