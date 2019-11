Juventus, Emre Can resta in uscita: ci sono Bayern Monaco e PSG

Ora il Bayern Monaco si ritrova al quarto posto in Bundesliga dietro ai due Borussia e al Lipsia, ma a preoccupare la dirigenza non è la distanza dalla testa della classifica (di solamente 4 punti) ma è la situazione della squadra che potrebbe salutare presto Kovac, sempre a più rischio esonero con Mourinho pronto a subentrare.

I bavaresi sono rimasti in 10 uomini al nono minuto del primo tempo per l'espulsione di Jerome Boateng, collassando sotto i colpi della squadra di casa che va prima sul 2-0 e dopo la rete di Lewandoswki segna altre tre volte chiudendo il pokerissimo (reti di Kostic, Sow, Abraham, Hinteregger e Paciencia).

Incredibile sconfitta del Bayern Monaco in Bundesliga contro l'Eintracht Francoforte: i campioni di Germania sono stati travolti con un clamoroso 5-1 nella sfida valida per il decimo turno del campionato.

I bavaresi vengono travolti dall'Eintracht con un clamoroso 5-1, il club pensa allo Special One per la panchina.

