Torino-Juventus sarà trasmessa in diretta da DAZN, che ha l'esclusiva dell'anticipo del sabato sera. Gli abbonati Sky, però, potranno vedere in diretta televisiva il derby di Torino sul canale 209 del satellite, se hanno attivato l'offerta che consente di vedere DAZN su Sky.

Sarri recupera Higuain, che insidia Dybala per una maglia da titolare. Pjanic verrà preservato per la Champions, mentre Bernardeschi potrebbe lasciare la trequarti a Ramsey. Sulla sinistra ballottaggio De Sciglio-Alex Sandro, per far rifiatare il brasiliano.

Squalificato Nkoulou, Mazzarri dovrebbe proporre Djidji insieme a Lyanco e Izzo. Si rivede Ansaldi sull'out di sinistra, ma Aina potrebbe partire dal primo minuto, facendo rifiatare De Silvestri. Lukic potrebbe rilevare Rincon a centrocampo, affaticato, mentre accanto a Belotti si giocano un posto Verdi e Zaza. In ballottaggio anche Iago Falque con Meitè per una maglia da titolare.

L'anticipo del sabato sera dell'11ª giornata di Serie A è Torino-Juventus . I granata arrivano al derby dopo la pesante sconfitta per 4-0 maturata contro la Lazio nel turno infrasettimanale. Una vittoria sofferta, invece, per i bianconeri di Sarri, che hanno superato 2-1 il Genoa al 96' grazie a un rigore trasformato da Ronaldo.

