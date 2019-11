Le parole dello spagnolo all'indomani del gol segnato contro la SPAL che è valso la prima vittoria di Pioli da allenatore rossonero.

di Redazione Fox Sports - 01/11/2019 17:45 | aggiornato 01/11/2019 17:50

Finalmente Suso. Lo spagnolo ha deciso Milan-SPAL, gara valida per l'ultima giornata della decima giornata di Serie A, con una splendida punizione. Per l'ex Genoa è il primo gol stagionale in 10 presenze di campionato, poco per uno con le sue qualità. All'indomani del match andato in scena a San Siro, Suso ha scritto un lungo messaggio su Instagram:

Un gol non cambia la storia. Non cancella un momento negativo. Né i fischi, meritati. O le critiche, giuste. Un gol ci fa respirare e ci fa capire che la strada è quella giusta, ma è lunga. Gioco nel Milan e tifo Milan. Non importa chi gioca o chi fa gol. Conta tornare in alto. Provarci

Suso ha poi concluso così: