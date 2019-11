Sono arrabbiato perché il Milan ha meritato di vincere ma vorrei rivedere la posizione di Piatek sul gol e il secondo giallo di Bennacer. Lo so che siamo piccoli e interessiamo poco, ma anche noi lavoriamo e cerchiamo di fare il nostro. Anche oggi abbiamo disputato una buona gara. Ci mettiamo l’anima. Non mi sono mai permesso di dare giudizi su operati altrui. Magari avremmo perso ugualmente, ma mi piacerebbe vedere le cose giuste

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK