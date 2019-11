Il tecnico degli azzurri vuole provare a essere in panchina nella sfida di domani contro la Roma allo Stadio Olimpico.

Il Napoli non ci sta, dopo la telefonata del patron Aurelio De Laurentiis al presidente della Figc Gravina per chiedere rispetto, adesso il club azzurro ha inoltrato formalmente anche il ricorso d'urgenza per tentare di avere Carlo Ancelotti in panchina per la sfida di Serie A in programma domani allo Stadio Olimpico conto la Roma.

L'allenatore del Napoli era stato espulso dall'arbitro Giacomelli per proteste dopo l'episodio del calcio di rigore non fischiato in occasione dell'ultima partita di Serie A disputata al San Paolo contro l'Atalanta.

Il contatto tra Llorente e Kjaer in area di rigore non era stato valutato tale da assegnare il penalty dal direttore di gara e sul ribaltamento dell'azione i nerazzurri sono riusciti a segnare la rete del 2-2 finale con Josip Ilicic, alimentando ancora di più le proteste del Napoli. A farne le spese è stato proprio l'allenatore Carlo Ancelotti, che per questo motivo dovrà guardare dalla tribuna dell'Olimpico il prossimo match contro la Roma. A meno che non venga accettato il ricorso d'urgenza appena presentato dal club: il Napoli ha provato davvero il tutto per tutto per cercare di avere il suo tecnico regolarmente in panchina.

Serie A, squalifica Ancelotti: ricorso d'urgenza del Napoli

Sull'argomento si è esposto anche il ds Cristiano Giuntoli a Radio Kiss Kiss:

Io e Ancelotti calmavamo i giocatori per finire la partita, non esiste dare un rosso a chi è così collaborativo. La spiegazione è stata: dovevo fare qualcosa perché c'era troppo casino. Nel calcio italiano c'è mancanza di personalità da parte degli arbitri, non sappiamo più chi arbitra, se gli arbitri, il VAR, i guardalinee che non alzano mai la bandierina, neanche di fronte a fuorigioco evidenti, per non prendersi responsabilità. Noi vogliamo chiarezza, dobbiamo essere rispettati

