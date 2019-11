Impensabile che uno con le sue qualità fosse ancora a secco dopo 10 partite. Suso ha scelto il momento migliore per esultare, lasciando il segno in una sfida decisiva che vale la prima vittoria di Stefano Pioli da allenatore del Milan. Dopo il pareggio con il Lecce e la sconfitta contro la Roma, il tecnico emiliano doveva assolutamente fare bottino pieno e così è stato.

Finalmente Suso. Il Milan vince 1-0 contro la SPAL a San Siro nell'ultima partita della decima giornata di Serie A. Decide una magia su punizione dello spagnolo, in assoluto uno dei giocatori più criticati negli ultimi tempi dalla tifoseria rossonera. Subentrato al 57' al posto di Samu Castillejo, l'ex Genoa ci ha messo appena sei minuti per sbloccare la gara su calcio piazzato e trovare la prima rete stagionale.

