La conferenza stampa del tecnico bianconero alla vigilia del derby contro il Torino.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 01/11/2019 15:55 | aggiornato 01/11/2019 16:00

Alla vigilia del derby di Torino valido per l'undicesima giornata di Serie A, ha parlato in conferenza stampa il tecnico della Juventus Maurizio Sarri:

Il derby non è mai una partita normale, chiaramente questo vale più per il Torino. In questo momento le partite sono tutte importanti, ma questa lo è sia per i punti che per quel che rappresenta. Spero che questo ci aiuti a non subire cali mentali. Questa è sempre una partita a sé, il derby ha una storia a parte. Mi attendo un Torino con grandi motivazioni

Su Pjanic:

Non so se ci sarà, si è allenato sempre a parte. È in corso la riunione tra preparatori e medici, decideranno se farlo allenare con il gruppo

Sul viaggio fatto a Superga col Napoli:

Ci venimmo per un paio d'anni a maggio, proprio nei giorni in cui si commemorava uno dei miti del calcio italiano. Mi sembrava doveroso onorarlo. Andrò nuovamente a Superga a maggio

Sui movimenti degli attaccanti:

Ronaldo privilegia partire da centro-sinistra ma non da esterno, Dybala da centro-destra ma non da esterno. Quindi abbiamo sempre almeno un attaccante adatto a giocare con il 4-3-1-2 e non con il 4-3-3

Sul possibile sostituto di Alex Sandro e su Ramsey:

Dipende dalla partita. A sinistra stiamo provando più De Sciglio che Danilo. Per quanto riguarda Ramsey, se considero il tempo in cui si è allenato posso dire che sta bene. Non so quanto possa durare in partita

Sull'idea di rendere il VAR a chiamata:

No, me ne servirebbero 7/8 e sarei a rischio espulsione. È in generale una cosa su cui non ho posto il mio pensiero. Mi piace di più quando l'arbitro decide in campo. Ora le regole sono queste, non tutte condivisibili. Nonostante mi informi, queste regole sul fallo di mano ad esempio non le capisco. Ma dobbiamo abituarci, anche nella vita di tutti i giorni ci sono leggi assurde ma non è che posso farmi arrestare per questo. Se mi chiedete se mi piace vi dico di no, perché il VAR era stato chiamato per errori macroscopici, invece viene chiamato varie volte a partita. In Europa se ne fa un uso molto più limitato

Su Higuain:

Gonzalo è un grandissimo calciatore, ha vissuto un anno difficile ma in estate l'ho visto molto motivato. Quando sta così è un giocatore importantissimo

Su Mazzarri:

Siamo toscani ma non vicinissimi. Ci siamo affrontati pochissimo, ma bisogna portare grandissimo rispetto a Mazzarri. Ha fatto benissimo a Napoli e quello di Torino è un ciclo importantissimo. Ho grande considerazione di Mazzarri, penso ce l'abbia anche il popolo granata

Sui derby vissuti a Londra: