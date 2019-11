Partenopei ospiti della Roma nell'undicesima giornata di campionato.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 01/11/2019 16:11 | aggiornato 01/11/2019 16:16

Roma-Napoli è la gara che apre l'11ª giornata di Serie A. I giallorossi sono reduci dalla vittoria di Udine, dove hanno superato l'Udinese 4-0 pur avendo un uomo in meno. La squadra di Ancelotti ha invece pareggiato 2-2 contro l'Atalanta in un match pieno di polemiche per il gol di Ilicic, che ha consentito agli orobici di raggiungere il pari.

Roma-Napoli: probabili formazioni

Getty Images Milik di nuovo titolare contro la Roma

Fonseca dovrà far a meno di Fazio, squalificato: al suo posto dovrebbe giocare Juan Jesus, che farà coppia con Smalling. Difesa completata da Florenzi sulla destra e Kolarov dalla parte opposta. Mancini sarà ancora schierato a centrocampo, mentre Pastore potrebbe tirare il fiato a vantaggio di Perotti.

Sicuramente indisponibile Allan, Ancelotti pensa a Zielinski per sostituire il centrocampista brasiliano. Sull'out di sinistra si rinnova il duello Luperto-Mario Rui, col primo favorito dopo la buona prestazione contro l'Atalanta. In attacco conferma per Milik, che dovrebbe far coppia con Mertens.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Juan Jesus, Kolarov; Mancini, Veretout; Kluivert, Zaniolo, Perotti; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Luperto; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Milik. Allenatore: Ancelotti.

Dove vedere Roma-Napoli in TV e streaming

Roma-Napoli sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Per vedere Roma-Napoli in streaming è possibile collegarsi a Sky Go, se possedete un abbonamento Sky, oppure a NOW TV, la web TV accessibile tramite ticket.