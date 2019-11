Ci divertiamo tanto perché abbiamo spesso la palla e siamo spesso nella metà campo avversaria, facendo correre gli altri: è più piacevole che correre dietro a loro. Quello che mi piace nella sua visione è il gioco a uno-due tocchi, il far correre la palla più di noi, perché la palla viaggia sempre più veloce. A me piace giocare così, con meno tocchi possibile

Sento la squadra pronta, abbiamo giocatori forti, non abbiamo paura. Dobbiamo arrivare a febbraio-marzo con tutta la rosa a disposizione, senza infortunati, e ce la giochiamo con tutti senza problemi, ci credo fortemente. La squadra è fatta per essere tra le migliori

Mi piace, è bella perché ti fa stare concentrato e non ci fa rilassare. Ma non ci importa più di tanto di loro, noi dobbiamo fare la nostra strada. Se poi restiamo a questa distanza ce la giocheremo qua, senza paura. Abbiamo dimostrato che questa squadra è fatta per vincere e che vogliamo tenere lo Scudetto qua

Quella di incolpare qualcuno è la strada più facile. Poi capita che gli arbitri sbaglino, come sbagliamo noi. Oggi però il VAR aiuta molto gli arbitri e anche la gente: in teoria dovrebbe eliminare le polemiche, ma io ormai non le ascolto neanche più. Alla fine le squadre forti vincono senza cercare alibi. Poi gli errori capitano a tutti, a favore o a sfavore

Sono state tante, tantissime le polemiche arbitrali durante la decima giornata di Serie A. Due le partite che in particolare hanno infiammato l'ultimo turno di campionato: Napoli-Atalanta e Juventus-Genoa. Di questo e non solo ha parlato il centrocampista bianconero Miralem Pjanic ai microfoni di Tuttosport:

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK