Spuntano alcuni retroscena risalenti all'infuocato post-partita di Napoli-Atalanta.

di Redazione Fox Sports - 01/11/2019 10:51 | aggiornato 01/11/2019 10:56

Napoli-Atalanta si sta ancora giocando. Non in campo, dove è finita 2-2 in virtù delle reti segnate da Maksimovic, Freuler, Milik e Ilicic. Ma fuori. L'infuocato post-partita non sembra infatti voler terminare. E l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport svela alcuni retroscena che hanno come protagonisti l'arbitro Giacomelli, il VAR Banti e il designatore Rizzoli.

Secondo il quotidiano romano, Rizzoli avrebbe di fatto assolto Giacomelli per quel mancato fischio in occasione del contatto tra Kjaer e Llorente. "Se avesse fischiato fallo di Llorente sarebbe stato meglio", questo il pensiero dell'ex arbitro. Mentre gli osservatori arbitrali presenti al San Paolo avrebbero avuto tutt'altra impressione, ovvero che sullo spagnolo fosse fallo da rigore.

Napoli-Atalanta, Ancelotti e il chiarimento con gli arbitri nel post-partita

Ma c'è un altro retroscena che viene alla luce oggi. Dopo il triplice fischio, il ds del Napoli Giuntoli è andato da Ancelotti e insieme hanno raggiunto lo spogliatoio degli arbitri per un chiarimento. C'è stato un confronto sereno tra il tecnico e Giacomelli, che poco prima aveva chiesto aiuto a Carletto per riportare ordine e poi lo aveva espulso (contro la Roma andrà in panchina il figlio Davide). A parlare più di tutti è stato Luca Banti, Video Assistant Referee, interrotto così dall'ex allenatore del Bayern Monaco: "Ma scusa, perché parli tu? Non è stato lui a dirigere la gara...?".