Alla vigilia del Derby della Mole tra Torino e Juventus, ha parlato a DAZN il portiere dei bianconeri Wojciech Szczesny:

Noi cerchiamo sempre di tenere alta l’intensità - ha esordito il polacco - è ovvio che certe partite ti portano motivazioni differenti. In futuro però dovremo migliorare questo aspetto e tenere sempre la tensione alta. Nei prossimi mesi dovremo diventare ancora più ordinati. Non siamo ancora molto solidi, concediamo 2-3 palle gol a partita e se sei la Juventus non va bene. A livello difensivo non credo stiamo facendo fatica, anzi, siamo abbastanza in controllo delle partite, però succedono un paio di episodi che fanno la differenza. Dobbiamo eliminare anche quelli