Finita, o meglio praticamente finita la partita per la quale vale un copia incolla della partita di Lecce. Non so spiegarmi come mai questa squadra mandi sedici volte i suoi giocatori alla conclusione e segni appena un gol, oltretutto su calcio d'angolo

Ma c'è chi il penalty di CR7 non lo ha visto perché ha lasciato la tribuna stampa dell'Allianz Stadium per raggiungere la mixed zone pochi secondi prima del triplice fischio dell'arbitro Giua. Si tratta del giornalista di Sport Mediaset Gianni Balzarini, che lasciando l'impianto bianconero ha iniziato una diretta video e ha detto:

Il fuoriclasse portoghese ha deciso la sfida in pieno recupero, al 94', pochi secondi dopo che si era visto annullare un gol per fuorigioco. L'ex Real Madrid si è procurato un rigore (fallo di Sanabria) e poi lo ha trasformato con un destro rasoterra chirurgico.

