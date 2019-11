La leggenda dei Red Devils rivorrebbe lo svedese a Old Trafford: "Serve un leader, non credo che il croato arriverà".

0 condivisioni

di Daniele Minuti - 01/11/2019 11:04 | aggiornato 01/11/2019 11:07

Il Manchester United si muoverà sicuramente nella sessione di calciomercato di gennaio, alla ricerca di un centravanti di esperienza: Solskjaer ha più volte detto di avere bisogno di una punta che possa completare il suo reparto offensivo, composto principalmente da giocatori giovani e con caratteristiche simili fra di loro. Per questo motivo il nome di Mario Mandzukic è sempre più caldo.

Il giocatore, ormai fuori dal progetto tecnico di Sarri alla Juventus, sta soltando aspettando l'apertura della finestra invernale per poter lasciare Torino e la sua speranza è che l'interesse dei Red Devils nei suoi confronti non si raffreddi col passare dei mesi dopo il tentativo estivo.

A riguardo sono arrivate anche le dichiarazioni di una leggenda del Manchester United come Paul Ince, che ha dato la sua opinione sul possibile arrivo del croato a Old Trafford spiegando che secondo lui c'è bisogno di un profilo diverso: quello di Zlatan Ibrahimovic.

Ince boccia l'ipotesi di vedere Mandzukic al Manchester United

Manchester United, Ince: "Niente Mandzukic, va preso Ibrahimovic"

Ince ha parlato ai microfoni di Paddy Power, dicendo la sua su un possibile approdo di Manduzkic al Manchester United e spiegando perché secondo lui sarebbe il giocatore svedese la scelta ideale per la squadra allenata da Solskjaer.

Il ritorno di Ibrahimovic sarebbe la scelta migliore, insegnerebbe molto a tutti i giocatori giovani che ci sono in squadra perché ha grande peso dentro e fuori dal campo. Serve un leader nello spogliatoio e lui può farlo, sarebbe una sorta di padrino per tutti i compagni. Non credo proprio che arriverà Manduzkic quindi perché non Zlatan?

L'eventuale rientro di Ibrahimovic a Old Trafford però non sarebbe solo un modo per portare esperienza nella rosa secondo l'ex centrocampista, convinto che Ibrahimovic possa ancora fare la differenza in Premier League.