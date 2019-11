Si stanno traendo conclusioni da una mia frase estratta dal contesto. Solo qualche distratto, mal disposto o malizioso può supporre che un gesto di discriminazione possa emergere dalla mia testa o dal mio cuore. E quelli che mi conoscono, sanno direttamente che è impossibile. Capite che l'ho detto come osservazione sul cambiamento che avverrà a partire da questa nuova generazione e che non ha nulla a che fare con il razzismo o la discriminazione?

"Giocatori di razza nera per l’Italia. Bisognerà abituarsi a questo". Questa la frase pronunciata da un cronista argentino durante la partita della Nazionale italiana Under 17, impegnata in Brasile nel Mondiale di categoria.

