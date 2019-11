Ad accorgersi di quanto successo erano stati gli agenti della Digos in servizio allo stadio, che avevano notato il minorenne lasciare in fretta lo stadio visibilmente scosso e col volto insanguinato. Dopo essersi fatti spiegare cosa fosse successo e perché fosse ridotto così, gli agenti hanno identificato immediatamente l'autore e lo hanno denunciato. Da oggi lo Scida sarà sicuramente un posto un po' più sicuro.

Sono arrivati gli attesi provvedimenti per il 45enne che lo scorso 26 ottobre, in occasione della partita di Serie B svoltasi allo Scida tra il Crotone e il Venezia, aveva schiaffeggiato un ragazzo di 17 anni, "reo" di essere venuto allo stadio con la maglia dell'Inter. Dopo la denuncia per percosse, violenza privata e minaccia, ha ricevuto anche un Daspo per tre anni.

