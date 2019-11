L'ex centrocampista svela un retroscena di mercato risalente al 2011.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 01/11/2019 20:15 | aggiornato 01/11/2019 20:22

Poteva finire alla Roma e non alla Juventus, Andrea Pirlo. A rivelarlo è stato lo stesso ex centrocampista, che è tornato con la mente al 2011 (l'estato in cui si liberò dal Milan) svelando un retroscena di calciomercato:

Prima di andare alla Juventus - ha esordito Pirlo a SportFood', programma di Radio Radio - sono stato vicino alla Roma. Ci furono dei contatti

Quei contatti però non si sono concretizzati e alla fine Pirlo è finito alla Juventus di Antonio Conte, diventando uno dei pilastri di quella squadra che avrebbe vinto 8 scudetti di fila. Dal 2011 al 2015, quando è passato in Major League Soccer al New York City, Pirlo ha collezionato 164 presenze e 19 gol, mettendo in bacheca 1 Coppa Italia, 4 scudetti e 2 Supercoppe italiane.