I bianconeri sono molto interessati al talento diciannovenne dei Red Devils che andrà in scadenza di contratto in estate.

di Daniele Minuti - 01/11/2019 18:55 | aggiornato 01/11/2019 19:00

Sin dall'arrivo di Andrea Agnelli alla Juventus, il calciomercato dei bianconeri si è sempre distinto per una grande attenzione rivolta ai giocatori che si liberano a parametro zero, profilo che in questi anni è stato uno dei più cercati dalla coppia di dirigenti composta da Marotta (ora all'Inter) e Paratici.

Basta guardare la rosa messa a disposizione di Maurizio Sarri in questa stagione per vedere che questa tendenza è tutt'altro che tramontata, con i colpi di Rabiot e Ramsey messi a segno senza pagare alcun costo del cartellino.

La strategia della Juventus, di alternare acquisti fatti a prezzi vertiginosi a occasioni su giocatori svincolati, continuerà anche la prossima estate e il colpo di calciomercato che Paratici starebbe studiando per rafforzare il reparto di centrocampo sembra ricalcare quello fatto anni fa con Pogba: i bianconeri avrebbero infatti messo gli occhi su Tahit Chong del Manchester United.

Calciomercato, la Juventus punta Chong del Manchester United

Lo rivela la Gazzetta dello Sport, secondo cui gli osservatori della Juventus starebbero seguendo con grande interesse il talento ventenne dei Red Devils che in questa stagione ha già collezionato 4 presenze nella squadra allenata da Ole Gunnar Solskjaer.

L'olandese è un ala sinistra che abbina una grande forza fisica a una tecnica fuori dal comune, qualità che gli permettono di essere ugualmente efficace da attaccante esterno in un tridente offensivo oppure come giocatore di fascia a centrocampo.

La sua evoluzione tecnica va di pari passo con quella fisica e in attesa di capire quale sia il ruolo in cui si esprime al meglio, la Juventus ha messo gli occhi su di lui per la sua situazione contrattuale: nell'estate del 2020 Chong sarà svincolato e i Red Devils non sono riusciti ancora a fargli firmare un rinnovo di contratto (dopo che lo presero proprio a parametro zero dal Feyenoord 3 anni fa).

È qui che entra in scena la Juventus che è pronta a fargli un'offerta per portarlo via da Manchester e provare a replicare l'affare di Pogba, preso a zero dai Red Devils "costretti" poi a ricomprarlo pagandolo oltre 100 milioni di euro. Con la speranza stavolta di tenere più a lungo il nuovo talento sbocciato in Inghilterra.