Nerazzurri impegnati nella trasferta del Dall'Ara nell'anticipo di sabato.

di Redazione Fox Sports - 01/11/2019 16:22 | aggiornato 01/11/2019 16:26

L'anticipo delle 18 valido per l'11ª giornata di Serie A è Bologna-Inter. I felsinei arrivano alla gara dopo la sconfitta maturata a Cagliari nel turno infrasettimanale. Una vittoria, invece, per la squadra di Conte, che ha superato il Brescia fuori casa per 2-1.

Bologna-Inter: probabili formazioni

Getty Images Medel è recuperato per Bologna-Inter

Mihajlovic recupera Medel, che dovrebbe partire titolare contro la sua ex squadra. Con lui Poli, mentre dietro Palacio ci sarà il solito trio composto da Orsolini, Soriano e Sansone. Non ce la fanno Destro e Tomiyasu, mentre Santander è da valutare.

Conte valuta Sensi, che potrebbe recuperare per la trasferta emiliana. Tornano anche Vecino e Ranocchia ma ancora out Sanchez e D'Ambrosio. A riposare, questa volta, dovrebbero essere Godin e Asamoah. In attacco conferma per la coppia Lautaro-Lukaku.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo Lar, Bani, Krejci; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. Allenatore: Mihajlovic.

Inter (3-5-2): Handanovic; Bastoni, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore: Conte.

Dove vedere in TV e streaming Bologna-Inter

Sarà Sky a trasmettere Bologna-Inter in diretta TV, sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Per vedere la gara in streaming è possibile collegarsi a Sky Go, se si possiede un abbonamento Sky, oppure, in alternativa, su Now TV, la web TV usufruibile attraverso l'acquisto di ticket.