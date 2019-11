Juventus, Emre Can resta in uscita: ci sono Bayern Monaco e PSG

Juventus, Emre Can resta in uscita: ci sono Bayern Monaco e PSG

La sera prima di essere arrestato, lo sapevo benissimo. Ribery piangeva, i tifosi cantavano il mio nome, è una cosa che mi ha davvero commosso. E alcune delle lettere che ho ricevuto in carcere erano così commoventi che ho pianto come un bambino nella mia cella

È stato il mio errore più grande, ne sono profondamente pentito, chi mi ha criticato lo ha fatto a ragione. Ricordo le storie delle persone che ho visto in carcere. Una volta un mio compagno di cella è rimasto lì nonostante avesse scontato la pena. Non sapeva dove andare, non aveva nessuno

Non rimpiango niente, devo tutto a questo club. Mi ha dato un lavoro, mi ha fatto sentire il tifoso numero uno. Provo solo grande gratitudine. Sorrido, perché per questa squadra mi sono fatto il c**o

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK