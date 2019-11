Riecco Lionel Messi. Il fuoriclasse del Barcellona ha scontato la squalifica di tre mesi (rimediata per le parole durissime pronunciate contro la Conmebol alla fine della Copa America) ed è tornato nella lista dei convocati del commissario tecnico dell'Argentina, Lionel Scaloni, che ha reso noti i prescelti per le sfide di lusso contro il Brasile (15 novembre) e l’Uruguay (18 novembre). Presenti ancora una volta le stelle di Juventus e Inter, Paulo Dybala e Lautaro Martinez, mentre resta fuori Mauro Icardi nonostante il grande momento che sta vivendo al PSG. Ci sono De Paul dell’Udinese e German Pezzella della Fiorentina.

