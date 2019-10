Al King Saud University Stadium di Riyad (Arabia Saudita) sono attesi i debutti ufficiali nel mondo dello sport di intrattenimento di Tyson Fury e Cain Velasquez.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 31/10/2019 16:58 | aggiornato 31/10/2019 18:43

Crown Jewel è uno degli eventi più attesi nel 2019 del wrestling WWE: al King Saud University Stadium di Riyad (Arabia Saudita) sono attesi i debutti ufficiali nel mondo dello sport di intrattenimento di Tyson Fury e Cain Velasquez, che affronteranno rispettivamente Braun Strowman e Brock Lesnar.

Per l’ex fighter MMA si tratta di un rematch della sfida avvenuto in UFC il 23 ottobre 2010, quando fu proprio il messicano a sottrarre il titolo di campione a Lesnar: potrebbe succedere la stessa cosa stasera, quando sarà in palio il titolo WWE.

Uno spettacolo che includerà anche la sfida 5 vs 5 fra team che saranno guidati da leggende come Hulk Hogan e Ric Flair: dalla parte di The Immortal ci saranno Ali, Ricochet, Rusev, Shorty G e il capitano Roman Reigns, mentre per il Nature Boy il capitano sarà Randy Orton e con lui vedremo in azione Drew McIntyre, Bobby Lashley, Shinsuke Nakamura e King Corbin.

WWE WWE Crown Jewel 2019, la locandina

WWE Crown Jewel 2019, tutti i risultati (Aggiorna qui)

E poi ovviamente il match femminile, il primo della storia WWE in Arabia Saudita, quello tra Natalya e Lacey Evans. Questo e tanto altro su Crown Jewel, il ppv che sta infiammando Halloween in casa WWE e che vi racconteremo come sempre in diretta scritta qui su FOXSports.it a partire dalle 17 (orario di inizio del kickoff, visibile gratuitamente qui sotto, mentre dalle 18 inizia il ppv vero e proprio).

Kickoff

Inizia il kickoff di Crown Jewel 2019, ci siamo! Clicca sul tasto play qui sotto per vederlo gratuitamente sul WWE Network. Si parte con il primo match, la Battle Royal a 20 uomini che determinerà il prossimo sfidante di AJ Styles per la United States Championship nel corso del ppv. I partecipanti fanno i loro ingressi e sono Sunil Singh, Mojo Rawley, Erick Rowan, R-Truth, Sin Cara, The Brian Kendrick, Titus O’Neil, Akita Tozawa, Tony Nese, Shelton Benjamin, Apollo Crews, Buddy Murphy, Andrade ,Drake Maverick, Eric Young, Luke Harper, Cedric Alexander, Heath Slater, Humberto Carrillo e No Way Jose.

Mentre sul ring sono rimasti solo Luke Harper, Erick Rowan e Humberto Carrillo, R-Truth ne approfitta per riprendersi la 24/7 Championship rubandola a Samir Singh.

La Battle Royal prosegue, Erick Rowan ordina a Luke Harper di sbarazzarsi di Humberto Carrillo, ma ne approfitta per tradire l'ex tag team partner. L'ex NXT riesce a sfruttare il momento e buttare fuori dal ring subito dopo lo stesso Rowan, aggiudicandosi così la possibilità di sfidare AJ Styles per il titolo degli Stati Uniti.

Brock Lesnar (c) vs Cain Velasquez

Si parte subito con il botto, in palio la WWE Championship. Brock Lesnar, accompagnato al suo angolo da Paul Heyman, affronta il debuttante in WWE Cain Velasquez, con Rey Mysterio al suo angolo. Il match inizia con i due colossi che cercano di mantenere la posizione, fino a quando Velasquez riesce a mandare al tappeto Lesnar. The Beast riesce però a trasformare una situazione di svantaggio in una presa di sottomissione al braccio sinistro che porta al cedimento quasi immediato da parte dello sfidante.

Brock si conferma così campione WWE, ma dopo decide di infierire, non abbandonando la presa. Rey Mysterio interviene colpendolo con una sedia, ma Lesnar lo butta fuori dal quadrato e utilizza l'arnese per colpire ancora Velasquez. Il wrestler di San Diego allora prende un'altra sedia e riesce a mettere in fuga il campione WWE. Il titolo però rimane ben saldo alla sua vita.

Tag Team Turmoil match per la WWE World Cup

Siamo arrivati al momento del più grande Tag Team Turmoil Match della storia della WWE, quello che mette in palio il titolo "Tag Team World Cup". La sfida a eliminazione parte con due cppie sul ring, Lucha House Party (composto da Gran Metalik e Lince Dorado) e Robert Roode e Dolph Ziggler.

Robert Roode e Dolph Ziggler eliminano Lucha House Party.

Dopo l'eliminazione dei Lucha House Party arrivano Zack Ryder e Curt Hawkins, che hanno però vita breve. Ziz Zag su Zack Ryder e conteggio di tre.

Robert Roode e Dolph Ziggler eliminano Zack Ryder e Curt Hawkins.

Arriva il momento dell'ingresso degli Heavy Machinery. Otis e Tucker, acclamati dal pubblico, riescono ad aver la meglio.

Heavy Machinery eliminano Robert Roode e Dolph Ziggler

Ed ecco altri beniamini del pubblico, tocca al New Day. E con lo schienamento di Kofi su Tucker si aggiudica il passaggio del turno.

The New Day eliminano gli Heavy Machinery

Arriva il B-Team.

Seguono aggiornamenti... (CLICCA QUI PER AGGIORNARE)