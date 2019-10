Intervista di Tyson Fury a FOXSports.it

Stasera lotterà a Crown Jewel, poi Gypsy King potrebbe provare anche ad affacciarsi nelle arti marziali miste.

di Marco Ercole - 31/10/2019 10:38 | aggiornato 31/10/2019 10:43

Stasera si cimenterà per la prima volta in un vero e proprio incontro di wrestling, The Gypsy King. Tyson Fury mostrerà i frutti del suo duro allenamento di questo mese al Performance Center della WWE a Orlando, dove ha lavorato per farsi trovare pronto in vista del match contro Braun Strowman a Crown Jewel 2019 (diretta scritta su FOXSports.it a partire dalle 17).

Prima di questo appuntamento, il pugile di Manchester (che il 20 febbraio 2020 avrà una nuova chance titolata contro il campione dei pesi massimi Deontay Wilder) ha raccontato a FOXSports.it le sue impressioni dopo questo passaggio momentaneo (almeno allo stato attuale) dalla boxe al wrestling WWE:

Si tratta di due sport completamente diversi l'uno dall'altro, così come lo sono anche gli allenamenti. Sinceramente non immaginavo fossero così duri, ma è stato uno stimolo in più per me. Oltretutto qui non c'è solo da lavorare sul fisico, ma anche sulla recitazione. Sono sicuro che per il match con il "Monster among men" mi farò trovare pronto e potrò sfruttare le mie qualità per sorprenderlo. Con i pugni me la cavo sicuramente meglio di lui e sono anche più veloce. Ho qualche carta a sorpresa da potermi giocare.

Tyson Fury ha poi voluto mandare un messaggio a chi ancora continua a considerare il wrestling come un qualcosa di "tutto finto":

Gli farei provare una giornata di allenamento al Performance Center e dopo gli domanderei se ancora la pensa allo stesso modo. La realtà è che qui c'è un rischio maggiore di infortuni rispetto alla boxe, quello che fanno questi atleti è impressionante.

Stasera avrà il suo match con Braun Strowman, ma non è detto che sarà l'unico in WWE per Gypsy King:

Non escludo niente, magari potrei lottare di nuovo a WrestleMania o a qualche evento in Inghilterra. Contro chi? Beh, sicuramente contro Brock Lesnar. Sono aperto a tutto, vivo alla giornata. Potrei anche tentare di mettermi alla prova in UFC.

Non è una novità che Tyson Fury sia d'accordo con Conor McGregor per prendere delle lezioni non appena lo vorrà e allenarsi a combattere dentro la gabbia. Di certo però sarebbe da escludere un ipotetico match di boxe tra loro, come spiega sorridendo l'inglese: