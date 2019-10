A segno Zaniolo, Smalling, Kluivert e Kolarov.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 31/10/2019 08:44 | aggiornato 31/10/2019 08:49

Udinese-Roma è stato il match andato in scena alla Dacia Arena valido per la 10ª giornata di Serie A. I friulani sono scesi in campo dopo la pesantissima sconfitta subita contro l’Atalanta, 7-1 in favore dei bergamaschi. Una vittoria, invece, per la Roma, che ha superato il Milan domenica all’Olimpico. Finisce 4-0 per i giallorossi che vanno a segno con Zaniolo, Smalling, Kluivert e Kolarov.

L’Udinese giocherá il prossimo turno in casa del Genoa, domenica 3 novembre alle 15. La Roma sarà invece impegnata contro il Napoli all’Olimpico nella gara che aprirà l’11ª giornata, sabato 2 novembre alle 15.